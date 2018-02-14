Ankara Valiliği bu kez önceden uyardı: Patlama sesi gelecek

Valilikten basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, "Dodurga
tarafında yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlatma yapılacaktır. Bilgilerinize.." denildi.
8 ŞUBAT'TA DUYULAN SES KORKUTMUŞTU
Geçtiğimiz hafta Ankara
’da çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi
polisi alarma geçirmişti. Emniyet yaptığı incelemede patlama sesinin yol yapım çalışmasından ötürü kaynaklandığını tespit ettmişti.
ANKARA VALİLİĞİ: PATLAMA SÖZKONUSU DEĞİLDİR
Emniyetin yol yapım çalışmalarından kaynaklandığı iddia ettiği patlama sesi, Valilik tarafından yalanlanmıştı
Ankara Valiliği, Ankara'daki çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi ile ilgili "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında, dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir" açıklamasını yapmıştı.
Erdinç Şahin