Ankara Valiliği bu kez önceden uyardı: Patlama sesi gelecek

8 ŞUBAT'TA DUYULAN SES KORKUTMUŞTU

ANKARA VALİLİĞİ: PATLAMA SÖZKONUSU DEĞİLDİR

Erdinç Şahin

Valilikten basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, "tarafında yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlatma yapılacaktır. Bilgilerinize.." denildi.’da çeşitli semtlerden duyulanpolisi alarma geçirmişti. Emniyet yaptığı incelemede patlama sesinin yol yapım çalışmasından ötürü kaynaklandığını tespit ettmişti.Emniyetin yol yapım çalışmalarından kaynaklandığı iddia ettiği patlama sesi, Valilik tarafından yalanlanmıştıAnkara Valiliği, Ankara'daki çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi ile ilgili "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında, dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir" açıklamasını yapmıştı.