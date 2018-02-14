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Ankara Valiliği bu kez önceden uyardı: Patlama sesi gelecek

Ankara Valiliği az önce vatandaşı bilgilendirme amacıyla duyuru yaptı. Ankara'da birazdan patlama sesi duyulacağını açıkladı.

14 Şubat 2018, Çarşamba 17:46
Ankara Valiliği bu kez önceden uyardı: Patlama sesi gelecek
Valilikten basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, "Dodurga tarafında yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlatma yapılacaktır. Bilgilerinize.." denildi.
 

8 ŞUBAT'TA DUYULAN SES KORKUTMUŞTU


Geçtiğimiz hafta Ankara’da çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi polisi alarma geçirmişti. Emniyet yaptığı incelemede patlama sesinin yol yapım çalışmasından ötürü kaynaklandığını tespit ettmişti. 
 

ANKARA VALİLİĞİ: PATLAMA SÖZKONUSU DEĞİLDİR


Emniyetin yol yapım çalışmalarından kaynaklandığı iddia ettiği patlama sesi, Valilik tarafından yalanlanmıştı

Ankara Valiliği, Ankara'daki çeşitli semtlerden duyulan patlama sesi ile ilgili "Alacaatlı Mevkiinde devam eden yol çalışmasında, dinamitle çalışma yapılmaktadır. Patlama sözkonusu değildir" açıklamasını yapmıştı.


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