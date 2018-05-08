Ankara Valiliği'nden 'sahte vali' açıklaması

DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI

Mehmet Nuri Turan

Bazı iş adamları, müteahhitler ve vatandaşları arayıp, kendisini "" olarak tanıtarak, hayır kuruluşlarına yardım isteyen dolandırıcılara itibar edilmemesi istendi.Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerdenumaralı telefondan bazı iş adamları, müteahhitler ve vatandaşları arayan kişilerin, kendilerini "" olarak tanıttıktan sonra hayır kuruluşlarına yardım istemek suretiyle dolandırıcılık yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi.Açıklamada, vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını,veyanumaralı telefonuna bildirmeleri istendi.AA