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Ankara Valiliği'nden 'sahte vali' açıklaması

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı iş adamları, müteahhitler ve vatandaşları arayıp, kendisini "Ankara valisi" olarak tanıtarak, hayır kuruluşları için yardım isteyen dolandırıcılara itibar edilmemesi istendi

08 Mayıs 2018, Salı 22:43
Ankara Valiliği'nden 'sahte vali' açıklaması
Bazı iş adamları, müteahhitler ve vatandaşları arayıp, kendisini "Ankara valisi" olarak tanıtarak, hayır kuruluşlarına yardım isteyen dolandırıcılara itibar edilmemesi istendi.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI


Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde 0553 178 3213 numaralı telefondan bazı iş adamları, müteahhitler ve vatandaşları arayan kişilerin, kendilerini "Ankara valisi" olarak tanıttıktan sonra hayır kuruluşlarına yardım istemek suretiyle dolandırıcılık yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını, 112 Acil hattına veya Ankara Valiliğinin 0(312) 306 66 06 numaralı telefonuna bildirmeleri istendi.

AA


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