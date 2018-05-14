Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Keçiören Dutluk Meydanı’nda "Cumhur İttifakına Destek" konulu açık hava toplantısı düzenleneceği bildirildi.

GÜLBABA CADDESİ TRAFİĞE KAPATILACAK

Toplantı nedeniyle saat 13.00’ten program sona erene kadar Dutluk Meydanı ile Gülbaba Caddesi’nin (1112. Sokak kesişimi ile Anavatan Caddesi kesişimi arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın araç trafiğine kapatılacak yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.



