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Ankara Valisi beline silahını taktı, ihmali ortaya çıkardı

Ankara Valisi Ercan Topaca, denetim için gittiği Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki x-Ray cihazından belinde tabancasıyla geçti. Alet alarm vermesine karşın kimse ilgilenmeyince Vali Ercan Topaca tutanak tutturdu

10 Şubat 2018, Cumartesi 12:51
Ankara Valisi beline silahını taktı, ihmali ortaya çıkardı
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki (AŞTİ) güvenlik zafiyetlerine yönelik şikayetlerin ardından harekete geçen Vali Ercan Topaca, önceki gün sabah 09.45 sularında AŞTİ’ye gitti. Korumasız bir şekilde denetim amacıyla belindeki tabanca ile sivil bir vatandaş gibi otogara giren Vali Topaca, silahla x-Ray cihazından geçmesine rağmen hiç kimse ilgilenmeyince olay hakkında tutanak tutturdu.



Hürriyet'ten Mert Gökhan Koç'un haberine göre Vali Topaca, AŞTİ’deki güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması yönünde emir verdi.

TERÖR OLAYLARINA KARŞI ALARM

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı ve geçen hafta Çukurambar’daki Ankara Vergi Dairesi’nde yaşanan bombalı saldırının ardından olası terör saldırılarına karşın şehirdeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.
 


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