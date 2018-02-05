Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili gelişme



GÖZALTI SAYISI 19'A YÜKSELDİ



7'Sİ TÜRK 12'Sİ SURİYE UYRUKLU



NE OLMUŞTU?

Gizem Yetil

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurambar’daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor.Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 19’a yükseldi.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri süren ve terör örgütü PKK mensubu oldukları bildirilen şüphelilerinden 7’sinin Türk, 12’sinin ise Suriye uyruklu olduğu kaydedildi.Olayda kullanılan patlayıcıya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.- Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında 1 Şubat akşamı patlama meydana gelmişti.- Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi.- Patlama sırasında metrelerce mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü.- Bombayı koyduğu tespit edilen Mardin doğumlu PYD’li terörist Ersen Ertogan, polisin kendisini yakalayacağını anlayınca, içinde siyanür bulunan küçük bir kapsülü kırarak içti ve birkaç saniye içinde öldü.- Soruşturma devam ediyor.