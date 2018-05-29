Ankara yine sele teslim

Ankara'da etkili olan yağış bazı yerlerde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle Ankara Eskişehir Yolu Bilkent Kavşağı sular altında kaldı

29 Mayıs 2018, Salı 18:36 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2018, Salı 18:42
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Bir alışveriş merkezinin otoparkında da yer yer su birikintileri oldu.

ANKARA SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Mayıs Pazar günü Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuş, ardından da 15 dakikalık şiddetli yağış ve dolu Ankara'yı vurmuştu. Yollar, araçlar sular altında kalmıştı.



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