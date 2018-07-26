Ankara’da 112 Acil Servis ekibine saldırı

Olay, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan bir olaydan Beypazarı'na dönmekte olan 112 Acil Servis ekibi Atderesi mevkiinde saldırıya uğradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

06 FP 7051 plakalı ambulanstaki personelin henüz belirlenemeyen bir sebeple saldırıya uğradığı ve saldırganların mavi bir minibüsle olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Olay yerine gönderilen başka bir ambulansla hastaneye sevk edilen görevli personelin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANKARA (İHA)







