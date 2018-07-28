Ankara'da feci kaza: 2 asker hayatını kaybetti
Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki TIR'a çarptı. Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik kazasında 2 uzman onbaşı hayatını kaybetti.
2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki TIR'a çarptı. Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.