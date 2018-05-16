Ankara'da iftara kaç saat kaldı? En kalabalık il olan Ankara'da ikamet eden ve oruç tutan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Bugün Ramazan'ın ilk günü olması sebebiyle heyecan dorukta... İlk oruç açılacak, coşkuyla ilk iftar yapılacak. Öte yandan Ankara'nın çeşitli ilçelerine iftar çadırları kurulacak.





ANKARA'DA ORUÇ KAÇTA AÇILACAK?





Ramazan'ın ilk gününde Ankara'da oruç tutan Müslümanlar, saat 20.04'de iftarlarını yapacaklar. Ankara dahil olmak üzere diğer illerdeki iftar vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.





RAMAZAN İMSAKİYESİ



