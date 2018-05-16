Ankara'da iftara kaç saat kaldı? Oruç kaçta açılıyor? Ankara iftar vakti!
Bugün en hayırlı ay olan Ramazan'ın birinci günü... Ankara'da yaşayan Müslümanların çoğu gece ilk sahuruna kalkıp niyet ettiler. Oruç tutanları şimdi ilk iftar heyecanı sardı. Sofralar dolup taşacak, aileler bir araya gelecek. Ankara'da ikamet edip oruç tutan vatandaşlar "İstanbul'da iftara kaç saat kaldı?" ve "Oruç kaçta açılıyor?" sorularına cevap bulmaya çalışıyorlar.
Ankara'da iftara kaç saat kaldı? En kalabalık il olan Ankara'da ikamet eden ve oruç tutan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Bugün Ramazan'ın ilk günü olması sebebiyle heyecan dorukta... İlk oruç açılacak, coşkuyla ilk iftar yapılacak. Öte yandan Ankara'nın çeşitli ilçelerine iftar çadırları kurulacak.
ANKARA'DA ORUÇ KAÇTA AÇILACAK?
Ramazan'ın ilk gününde Ankara'da oruç tutan Müslümanlar, saat 20.04'de iftarlarını yapacaklar. Ankara dahil olmak üzere diğer illerdeki iftar vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.