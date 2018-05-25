Ankara'da kredi borcuna kızan bir kişi ATM'yi yaktı!
Akılalmaz olay Ankara'da yaşandı. Bir kişi kredi borcunun ödenmesinde bankanın yardımcı olmadığını öne sürerek bankaya ait ATM'yi ateşe verdi. Borçlu adam yanma tehlikesi atlattı
Başkentte, 50 bin liralık kredi borcunun ödenmesinde yardımcı olunmadığını iddia eden bir kişi, bankanın ATM'sini benzin dökerek ateşe verdi. Ankara'nın Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde bir banka şubesinin ATM'sinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ATM'Yİ ATEŞE VERDİ
AA'nın aktardığına göre; polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu ATM'nin benzin dökülerek ateşe verildiğini tespit etti.
O ANLAR KAMERADA
Şüphelinin ATM'yi benzin dökerek ateşe verdiği ve bu sırada yanma tehlikesi geçirdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
İşte o anlar:
50 BİN LİRALIK BORCU YÜZÜNDEN YAPMIŞ
Çevrede çalışma başlatan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydan kısa süre sonra zanlı M.Ü'yü yakaladı.Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde banka şubesinden çektiği 50 bin liralık krediyi ödemekte zorlandığını, banka yetkilileri kendisine yardımcı olmadığı için sinirlendiğini, bu yüzden ATM'yi ateşe verdiğini belirtti.