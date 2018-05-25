Başkentte, 50 bin liralık kredi borcunun ödenmesinde yardımcı olunmadığını iddia eden bir kişi, bankanın ATM'sini benzin dökerek ateşe verdi. Ankara'nın Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde bir banka şubesinin ATM'sinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ATM'Yİ ATEŞE VERDİ

AA'nın aktardığına göre; polis, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu ATM'nin benzin dökülerek ateşe verildiğini tespit etti.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin ATM'yi benzin dökerek ateşe verdiği ve bu sırada yanma tehlikesi geçirdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte o anlar:





50 BİN LİRALIK BORCU YÜZÜNDEN YAPMIŞ

Çevrede çalışma başlatan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydan kısa süre sonra zanlı M.Ü'yü yakaladı.Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde banka şubesinden çektiği 50 bin liralık krediyi ödemekte zorlandığını, banka yetkilileri kendisine yardımcı olmadığı için sinirlendiğini, bu yüzden ATM'yi ateşe verdiğini belirtti.



