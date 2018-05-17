AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takiple kimlik ve adres bilgilerini belirlediği kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi başta olmak üzere il genelinde kendilerini medyum, falcı ve hoca olarak tanıtan 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların mağdur ettiği 20 vatandaş da bilgilerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi. Medyumların dini duygularını istismar ettikleri vatandaşlardan "dua etme, muska yazma ve büyü yapma" karşılığında yüklü miktarlarda para istedikleri belirlendi.

POLİSLERE UZUN SÜRE KAPIYI AÇMADI

Gözaltına alınanlardan birinin, eşinden ayrılan bir müşterisini, "Okuduğum sabunu senin için kiraladığım kuyuya atacağım. Sabun suda eridikçe senin düşmanın da göğsünde ağrılarla eriyip bitecek" sözleriyle dolandırdığı tespit edildi. Öte yandan zanlılardan biri polis ekiplerine uzun süre kapıyı açmadı. Evinde yapılan aramada bulunan eşyalar, zanlının, vatandaşları dolandırarak elde ettiği haksız kazançla lüks bir hayat yaşadığını ortaya koydu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ANKARA (AA)