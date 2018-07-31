Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerinde yol çöktü
Ankara'da akşam saatlerinde kısa süre etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerindeki Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında yol çöktü. Polis ekipleri, yoldaki çökme nedeniyle alanın etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
OLAY YERİNDE İNCELEME
Bulvar üzerindeki araçların geçişi polis tarafından kontrollü olarak sağlanırken belediye ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)