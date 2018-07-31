Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerinde yol çöktü

31 Temmuz 2018, Salı 20:10
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Ankara'da akşam saatlerinde kısa süre etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerindeki Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında yol çöktü. Polis ekipleri, yoldaki çökme nedeniyle alanın etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME

Bulvar üzerindeki araçların geçişi polis tarafından kontrollü olarak sağlanırken belediye ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) 

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