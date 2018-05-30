Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın (KOM) organizasyonunda yasadışı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. “Sezginler Aşireti”nin üyelerinden oluşan örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonda Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Daire başkanlıklarından 300 personel yer aldı.

64 ADRESE BASKIN

Gece saatlerinden itibaren Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan ekipler, daha önceden adresleri belirlenen 59 örgüt üyesinin yakalanması için sabah ezanıyla birlikte harekete geçti.Operasyon birimlerinin ilk hedefi suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Göksel S. ile kardeşleri Gökçe S. ve Sinan S'nin Mamak'ta oturduğu bina ile alt katındaki iş yeri oldu.

Şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, belirtilen 64 ayrı adrese birer birer girdi. Özel Harekat Daire Başkanlığı mensubu polisler, belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşıyla kırarak şafak baskını gerçekleştirdi. Operasyonda olası müdahalelere karşı TOMA araçları da hazır tutuldu.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Operasyonda aralarında suç örgütüne mensup çok sayıda kişi ile bir astsubay, bir polis ve bir zabıta amirinin de bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı, suç örgütü lideri ve kardeşleri ise bulunamadı. Bu arada ekipler, suç örgütü üyelerinin kumar oynattıkları bölgelerde baskınları önceden haber veren asker, polis, zabıta ve adli personele rüşvet verdiğini tespit etti. Bu kapsamda Mamak'taki bir jandarma karakolunda görev yapan bir astsubay ile Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli bir özel harekat polisi ve Çankaya Belediyesinden bir zabıta amiri de gözaltına alındı.

KİTAPLIĞIN ARKASINA GİZLENMİŞ BÖLMEDE CEPHANELİK BULUNDU

Söz konusu örgütlere ait ev, işyeri ve lokal görünümündeki yerlerde arama çalışması başlatıldı. Belirlenen yerleri didik didik arayan polis ekipleri, lokalde bulunan mescitteki kitaplığın arkasına gizlenmiş bir zula keşfetti. Gizli bölmeyi açan polisler, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, onlarca pompalı tüfek fişeği ele geçirdi. Ayrıca apartman boşluğunda bulunan elektrik panosu içinde ve daire içindeki vitrinin arkasında da zulalanmış vaziyette silah ve kurşunlar bulundu.

AYAKKABILIK ARKASINDA GİZLİ GEÇİT

Adreslerde aramalarını sürdüren ekipler, lokal olarak kullanılan mekanda, ani baskınlar esnasında kaçmak için yapılmış bir geçit buldu. Kapı gibi açılan ayakkabılıktaki bölmenin bina boşluğuna ve otoparka çıktığı anlaşıldı.

(Apartman boşluğuna açılan ayakkabılık arkasındaki gizli geçit)

Nitelikli yağma, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticareti ile çok sayıda mekanda kumar oynattıkları ileri sürülen örgüt üyelerinin bir çok kişiye zorla çek ve senet imzalattırdığı ortaya çıktı. İş yerinde bulunan çok sayıda çek ve senette de el koyan polisler, diğer mekanlara yapılan aramalarda da çok sayıda silah ile kumar, tefecilik, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüz binlerce lira ele geçirdi.

KUMAR OYNATILAN MEKANLARA BASKIN

Suç örgütünün Yenimahalle ve Çankaya'da "tombala" adı altında kumar oynattıkları mekanlara da baskın düzenleyen ekipler, kumarda borçlandırdığı kişilere zorla senet imzalattırdığı ve yüksek faizle kazanç elde ettiklerini belirledi. Kumar borçlarını ödemeyen kişilerin zorla evlerine, arabalarına ve arsalarına el koydukları tespit edilen örgüt üyelerinin söz konusu mekanların çevresini de silahlı adamlarla koruduğu ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgulanmalarına devam ediliyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada ''Kaçakçılık ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Sezginler Aşireti olarak bilinen örgüte mensup 61 kişi hakkında, nitelikli yağma, kumar oynatma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, ruhsatsız silah bulundurma ve silahlı suç örgütüme üye olma suçlarından dolayı gözaltı kararı verilmiş olup şu ana kadar örgüt lideri Göksel S. ile birlikte 36 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler arasında örgüt ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 1 zabıta memuru, 2 polis memuru, 1 nüfus müdürlüğü görevlisi ile 1 jandarma astsubay bulunmaktadır. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ile bu silahlara ait mermiler ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.



