Ankara’da trafik kazası: 3 ölü 1 yaralı
Kızılcahamam ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu hayatını kaybetti, 1 yaşındaki bebekleri ağır yaralandı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki sürücü, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi, 1 yaşındaki bebekleri ağır yaralandı.
Mevlüt Eriş'in kullandığı otomobil Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkisinde Nuri Çetin yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Kazada, otomobilin sürücüsü ile eşi Sultan Eriş ve çocuğu Ensar Eriş olay yerinde hayatını kaybetti, 1 yaşındaki kızları İlknur Eriş ağır yaralandı.
Acil Servis ekiplerince Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı bebek Ankara'ya sevk edildi.
AA