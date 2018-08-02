MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer yasağındaki son engeli aştıklarını belirterek, "Hakan Kutlu ile anlaştık." dedi.

Hakan Kutlu'ya teşekkür eden Akyüz, "Kademe kademe cumaya kadar anlaştığımız ücreti yatıracağız. En son kalan buydu. Hafta sonuna kadar ödemeleri yapıp transfer yasağını kaldıracağız." ifadelerini kullandı.