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Ankarakart'ta kredi kartı dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 54 metro istasyonunda bulunan kiokslarda kredi kartlarıyla Ankarakart'a bakiye yükleme uygulaması başlattı

15 Şubat 2018, Perşembe 11:27
Ankarakart'ta kredi kartı dönemi
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Tuna, başkentlilerin talepleri doğrultusunda kredi kartıyla bakiye yüklenebilmesi için EGO Genel Müdürlüğü'ne çalışma yapılması talimatını verdi.

Yapılan çalışmaların ardından EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay metro ortak istasyonu başta olmak üzere, 54 metro istasyonunda bulunan 84 kioksta kredi kartı ile Ankarakart'a bakiye yükleme işlemini başlattı.


Her gün 1 milyon 200 bin kişi Ankarakart'ı kullanıyor


Açıklamaya göre, her gün 1 milyon 200 binin üzerinde vatandaş, EGO'nun bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında Ankarakart'ı kullanarak seyahat ediyor.

Vatandaşlar kiokslarda, kart şifrelerini girmelerinin ardından istedikleri miktarı kolayca Ankarakartlarına yükleyebilecek. Yeni bakiye yükleme sistemiyle başkentlilerin yolculuk için yanlarında nakit bulundurma zorunluluğu ortadan kalkacak. Ankaralılar, kolay, hızlı ve masrafsız olarak elektronik biletlerine dolum yapabilecek.

AA


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