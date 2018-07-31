Ankaralılara 'bugün' için önemli uyarı

Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nın 45 helikopter ve uçak ile Ankara'dan Isparta'ya taşınacak olmasından dolayı bugün sabah saat 07.00’dan itibaren yaşanacak hava hareketliliğiyle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi

31 Temmuz 2018, Salı 22:43 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018, Çarşamba 00:41
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Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nın Ankara’dan Isparta’ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali bugün sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre, Ankara’dan 15 adet T-128 eğitim uçağı, 15 adet AB-216 ve 15 adet de UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılacak.

PANİĞE KAPILMAYIN UYARISI

Yenimahalle ilçesinde bulunan Kara Havacılık Komutanlığı’ndan uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak. Yetkililer, söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ve planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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