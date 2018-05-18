Ankara Kızılay'da bir gazi ailesi bulvar üzerinde durmak istedi ancak taksicilerin saldırısına uğradı. Dehşet anları Kanal D Haber'de anbean yayınlandı.

BİR YANDA GAZİ AİLESİ BİR YANDA TAKSİCİLER

Kavganın sebebi ise, taksicilerin müşteri kapma telaşı. Taksiciler buraya park etmeyin deyince önce tartışma sonra da kavga çıktı. Gazinin eşi ve bebeği arbedenin ortasında kaldı. Bir taksici ise gazinin babasıyla yumruk yumruğa kavga etti.

ARACIN KAPISINI AÇIP BEBEKLİ AİLEYE SALDIRDILAR

Kızılay'da meydana gelen olayda, bir gazi ailesi bulvar üzerindedurmak istedi ancak taksiciler yollarını kesti. İddiaya göre taksiciler bununla da yetinmeyip aracın kapısını açarak aileye saldırdılar.





Olay yerine gelen polisler aileyi sakinleştirmeye çalıştı ama başarılı olamadı, tansiyon uzun süre düşmedi. Kısa süre sonra ailenin gazi olan oğlu da olay yerine geldi ve ailesini başka bir araca aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken iki taraf da birbierinden şikayetçi oldu