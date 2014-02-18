'Anlayamazsınız', 'Hem de ne...'

İstanbul'daki Boat Show tekne fuarı bu yıl Kavrayış ailesinin 13 yaşındaki çocukları Kaan'a 100 Bin Euro'luk tekne alması ve küçük çocuğun verdiği cevap Kanal D ekranında yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada zirve yaptı. Kendisine tekne hediye edilen Kaan Kavrayış, Kanal D muhabiri Özay Erad'ın "Rüyalarına giriyor muydu" sorusu üzerine "Hem de ne.." cevabını verip gözyaşlarına boğuldu. Kaan'ın anne ve babası ise çocuklarının deniz sevgisinin çok fazla olduğunu ve bunun için böyle bir hediye seçtiklerini söyledi...

Bu videonun popülaritesinden faydalanmak isteyen birçok marka da “#anlayamazsınız” hashtag’iyla sosyal medya kampanya çalışmalarını başlattı. Kısa sürede Twitter‘da Trending Topic olmaya başlayan “#anlayamazsınız” videosu, YouTube’da da iki gün içinde 110 bin defa izlendi.

Gündemin dinamiğini sosyal medya kampanyalarına dönüştüren; diğer bir deyişle gündemin kaymağını yiyerek etkileşimlerini artırma yolunu seçen markalar da “Anlayamazsınız” ve “Beni en çok çeken şey motorun yaptığı dalga, köpürtmesi” repliklerini tweet’lerine bir bir taşımaya başladılar. Biz de bundan yola çıkarak markalardan en güzel #anlayamazsın örneklerini sizin için bir araya getirdik.

Burger King

Burger King de lezzetini “anlayamazsınız” ile birleştirme yolunu seçmiş

VOLVO

Profesyoneller Kulübü

Turkcell Profesyoneller Kulübü anlayamazsın göndermesi yapan markaların başında bulunuyor.

TTNET Müzik

TTNet müzik olaya farklı bir açıdan bakarken, Ayla Dikmen’in Anlayamazdın şarkısını takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal Medyada #Anlayamazsınız Caps Çılgınlığı Sadece markalar değil #anlayamazsın hashtag’i ve anahtar kelimesiyle kullanıcıların kendileri ürettiği caps’ler de sosyal ağlarda hızla yayılmaya devam ediyor. Aşağıda yine en fazla paylaşılan ve ilgi gören #anlayamazsın caps’lerini derledik. Richie Rich de zenginliğinin kimse tarafından anlaşılmadığını düşünüyor.

Ayıların ise konuya bakış açısı bambaşka.

İlber Hoca ise kimsenin anlayamadığı Kaan’a sahip çıkıyor

Hababam Sınıfı’nın akıllı öğrencisi Ahmet’i de kimse anlayamamıştı.

Dalganın çıkardığı köpüğe bilimin yaklaşımı. Şimdi anladık mı?

Tarkan ile Kurt da anlayamayanlar arasında.