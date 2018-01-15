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Anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı

Kahramanmaraş’ta tartıştığı anne ve babasını av tüfeğiyle öldüren cinayet zanlısı, 5 gün sonra gizlendiği mağarada yakalandı.

15 Ocak 2018, Pazartesi 16:35
Anne babasını öldüren zanlı mağarada yakalandı
5 gün önce Pazarcık ilçesine bağlı Hasankoca Mahallesi'nde, zihinsel engelli Ali Baygözlu (22), küçükbaş hayvan satışı yüzünden tartıştığı annesi Fatma Baygözlü’yü (58) av tüfeğiyle ateş ederek, babası Mehmet Baygözlü’yü (61) kafasını av tüfeğiyle ezerek öldürmüşü.


 

SAKLANDIĞI MAĞARADA YAKALANDI


Olay sonrası kaçan Ali Baygözlu, Pazarcık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonrası ormanlık alanda saklandığı mağarada suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

Saklandığı 5 gün boyunca çevresindeki otları yiyerek hayatta kalan cinayet zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. 


 


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