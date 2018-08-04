Anne dizisi Meksika'da da yayına giriyor

Anne dizisinin yolculuğu devam ediyor. Global Agency'nin dağıtımını üstlendiği drama, Meksika'da da yayına girecek. 6 Ağustos itibarıyla yayınına başlayacak dizi, ülkedeki kanallardan Imogen Television'da 'Madre' ismiyle ekrana gelecek

04 Ağustos 2018, Cumartesi 13:24
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Japonya'dan ülkemize uyarlanan dizi, 25 Haziran itibarıyla Şili'deki Mega kanalında yayınlanmaya başladı ve ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

Med Yapım ve MF Yapım'ın ortak yapımcısı olduğu dizi, 33 bölüm sürdü. 

Dizi şimdiye kadar Uruguay, Kolombiya, Arjantin, Kolombiya, Porto Riko, Hırvatistan, Makedonya, Yunanistan, Gürcistan, Endonezya, Irak, İran, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere de satıldı.

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