Japonya'dan ülkemize uyarlanan dizi, 25 Haziran itibarıyla Şili'deki Mega kanalında yayınlanmaya başladı ve ülkenin en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

Med Yapım ve MF Yapım'ın ortak yapımcısı olduğu dizi, 33 bölüm sürdü.

Dizi şimdiye kadar Uruguay, Kolombiya, Arjantin, Kolombiya, Porto Riko, Hırvatistan, Makedonya, Yunanistan, Gürcistan, Endonezya, Irak, İran, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere de satıldı.