Günlüğün kahverengi kâğıtlarla kaplanan 78 ve 79. sayfalarında, Anne Frank'ın cinsel eğitim ve fuhuş hakkındaki düşünceleri ile cinsel içerikli fıkralar yer alıyor.

Anne Frank, bu iki sayfayı 28 Eylül 1942'de kaleme almış. Yıllar sonra okunabilen sayfadaki fıkralardan bir şöyle:

"Alman Nazi kadın askerleri neden Hollanda'ya gelir? Askerlere döşek (şilte) olmak için."

Günlüğün 78. sayfası okunmayacak derecede karalanmış.

Anne Frank, "Bu sayfayı ayıp fıkralar yazmak için kullanacağım" diye yazmış. Diğer sayfada ise cinsellik ve fuhuşun varlığı ile ilgili düşünceleri yer alıyor.

Huygens Hollanda Tarihi Enstitüsü araştırmacılarından Peter de Bruijn'e göre, bu sayfaların Anne Frank tarafından kapatıldığı neredeyse kesin.

Sayfaların varlığı Anne Frank Vakfı tarafından 2001 yılında keşfedildi.

Ancak bir kısmı karalanan, bir bölümü de yapıştırılmış kahverengi kâğıtlarla kapatılan günlüğün okunması mümkün olmdı.

Vakıf, üzeri kâğıt yapıştırılarak kapatılan sayfaların Huygens Hollanda Tarihi Enstitüsü'nün yardımıyla dijital fotoğraf düzenleme tekniği sayesinde okumayı başardı.

Anne Frank Vakfı Müdürü Ronald Leopold, üzeri kapatılan sayfaları kamuoyuyla paylaşmayı görev bildiklerini söylüyor.

"FRANK DE PAYLAŞMAK İSTEMEZDİ"

Vakıf müdürüne göre, Anne Frank'ın günlüğünü okuyan milyonlarca insanla bu yeni sayfaların paylaşılması da bir zorunluluk.

Leopold'a göre bir kısmı babası tarafından yayımlanan günlüğün bazı bölümlerini Anne Frank'ın kendisi de başkalarıyla paylaşmak istemezdi.

Hollanda Savaş ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsü (NIOD) Müdürü Frank van Vree'ye göre, Anne Frank'ın yazdıkları, o dönemdeki klasik fıkralar. Van Vree, "Bütün yeteneklerine rağmen o da normal bir kız çocuğu" diyor.

Şu anda sadece internet ortamında yer alan iki sayfa, 2019 yılında araştırmanın tamamlanmasından sonra yayımlanacak.

Almanya'da 1929 yılında doğan Yahudi kökenli Anne Frank, Nazi yönetiminin baskısı nedeniyle 1934 yılında ailesiyle birlikte Amsterdam'a taşındı. 8 yıl sonra Nazi baskısının artması üzerine Frank ailesi saklanmaya başladı.

Amsterdam'ın Prinsengracht semtindeki 263 numaralı evde, kitaplıkla kapatılan bir odada uzun süre gizlenen aile Ağustos 1944'te ele geçirilerek tutuklandı.

Westerbork ve Auschwitz - Birkenau toplama kamplarına gönderilen Anne Frank, Ekim 1944'te kız kardeşi Margo ile birlikte Bergen - Belsen toplama kampına götürüldü. 1945 yılı başlarında da, büyük olasılıkla tifo yüzünden hayatını kaybetti.

Frank Ailesi'nden, Nazi kamplarından sağ olarak kurtulan tek isim baba Otto oldu. Otto Frank, Amsterdam'da saklandıkları dönemde kendilerine yarım eden kişilerce ulaştırılan Anne Frank'ın günlüğünü 1947'de yayımladı.

"Het Achterhuis" (Arkadaki Ev) adıyla yayımlanan günlükler, 70'ten fazla dile çevrildi, onmilyonlarca baskı yaptı, birçok kez sinema ve tiyatroya uyarlandı.

Amsterdam'da müze haline getirilen Frank Ailesi'nin saklandığı ev, her yıl yüzbinlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.