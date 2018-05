Anne Rice’ın Vampir Lestat’ı dizi oluyor

PERDEDE VE EKRANDA VAMPİRLER

Elif Bayram

Geçen yıl, Rice’ın 11 kitaptan oluşan Vampire Chronicles (Vampir Günlükleri) serisinin dizi haklarını aldığını duyurmuştu. Bu yılın başında senarist Bryan Fuller da ekibe katıldı. Nihayet dizinin pilot bölüm senaryosu da hazır.Birkaç gün önceoğlu Christopher Rice, The Vampire Chronicles resmi Facebook sayfasından, dizinin pilot bölüm senaryosunun kapağını paylaşarak izleyicilere müjdeli haberi verdi. Anne Rice yapım, Christopher Rice ise senaryo aşamalarında yer alıyorlar.Dizinin pilot bölüm başlığı “The Vampire Lestat” – Episode 101, “Wolf Killer” adını taşıyor ve birinci sezon Vampir Günlükleri serisinin ikinci kitabı olan 1985 basımı Vampir Lestat’ı içeriyor. Dizinin ilk sezonu 18 yüzyılda Fransa’da yaşayan genç Lestat’ın başından geçenleri, oyuncu olma hayallerini ve Magnus tarafından vampire dönüştürülmesini işleyecek. Anne Rice geçen yıl, Vampir Günlüklerinin dizi televizyon dizisi haline gelmesi konusunda, senaryoya bu noktadan başlayıp Lestat’ın maceralarını aktarmaya devam edeceklerini söylemişti.Konu vampirler olunca aklımıza birçok isim geliyor. Bram Stoker’ın 1897’de yazdığı kült eseri Dracula daha sonra filme de çekildi ve başrolünde Gary Oldman, Anthony Hopkins ve Keanu Reeves gibi tanınmış isimler oynadı. Anne Rice’ın Vampir Günlükleri ise 11 kitapla en uzun süreli serilerden biri oldu. Werner Herzog’un senaryosunu yazıp yönettiği ve Klaus Kinski’nin oynadığı 1979 yapımı Vampir Nosferatu ise unutulmaz vampir karakterleri arasında yer aldı.Interview With The Vampire (Vampirle Görüşme) Anna Rice’ın Vampir Günlükleri’nin 1976 basımı ilk kitabıydı. Neil Jordan’ın 1994 yılında yönettiği aynı adlı filmin başrollerini ise Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst ve Antonio Banderas paylaşmıştı. Kurgusundan müziklerine kadar büyük beğeni kazanan bu filmden sonra, serinin diğer kitaplarından birkaçı daha filme çekildi ancak ilki kadar başarı sağlayamadı.Beyazperdede bir sonraki vampir filmleri serisi, Stephenie Meyer’in yazdığı Alacakaranlık romanlarından çekilen uyarlamalar oldu ve sinemaseverlerin çok ilgisini çekti.Dizi dünyasında ise başka birçok vampirle tanıştık: Unutulmazlar arasında Buffy The Vampire Slayer, The Vampire Diaries, True Blood, Angel, The Originals, Being Human, Moonlight, The Strain ve Penny Dreadful yer alıyor.Vampir dizilerine bir de yerli katkı bulunuyor. Alphan Eşeli’nin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Şamil Yılmaz’ın kaleme aldığı yerli vampir dizisi “Yaşamayanlar”, BluTV’de yayınlanacak ve başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç oynayacak.