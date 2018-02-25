Anne şikâyetçi olmadı mahkeme cinsel organını göstereni bıraktı... Ya çocuk

İSTİSMAR DEĞİLMİŞ

ŞİKÂYETE BAĞLIYMIŞ

Erdinç Şahin

olarak görev yapan 25 yaşındaki V.E., küçük kızı aracının yanına çağırdı. Araçta pantolonunu indirmiş halde duran V.E., cinsel organını gösterdiği kız çocuğuna, bir TL uzatarak, oral seks yapmasını istedi.Küçük E.D. korkup kaçarken, V.E. tutuklanarak cezaevine gönderdildi. V.E.’ye Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 105/2 maddesi gereğince ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan 9 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşma 21 Haziran 2017’de görüldü. Suçlamayı reddeden V.E., 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında darbeci sanılarak uğradığı saldırıdan ötürü cinsel organından yaralandığı için bu bölgesinde kaşıntı ve kızarıklığın olduğunu, o günde o bölgesini kaşıdığı için yanlış anlaşıldığını iddia edti.34. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Haziran 2017 tarihindeki kararında, TCK’nın 103/1-a maddesine göre “15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlamı ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış cinsel istismar olarak kabul edilir” şeklindeki düzenlemeden ötürü bu davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine hükmetti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi de 25 Temmuz 2017’de verdiği kararda, “Mağdureye temasın bulunmadığı, olayın cinsel organ gösterilmesiyle gerçekleştiği, istismardan bahsetmenin mümkün olmadığı, fiilin taciz aşamasında kaldığı” gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Davanın hangi mahkemede görülmesi gerektiğinin belirlenmesi için dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay, 19. Ağır Ceza’nın alanına girdiği sonucuna vardı.Bu mahkemedeki ilk duruşma, 22 Şubat’ta görüldü. Savcılık esas hakkındaki mütalaada V.E.’ye ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan ceza verilmesini istedi. Ancak mahkeme heyeti, mağdure E.D.’nin annesi R.D.’nin şikâyetini geri aldığı, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçu şikâyete bağlı olduğu gerekçesiyle davayı düşürdü.