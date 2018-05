Anne sütüyle 820 bin çocuğu kurtarın

EMZİRMEYİ ARTTIRIN HAYAT KURTARIN

GELİR DÜZEYİ ETKİLİYOR

Can Hakman

'in emzirmeyle ilgili raporunda, anne sütüyle beslenmenin yararlarına rağmen yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde her 5ten birine, düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ise her 25 bebekten birinehiç verilmediği belirtildi.Anne sütüyle beslenme fırsatını kaçıran bebek sayısının özellikle dünyanın en zengin ülkelerinde oldukça yüksek olduğu ifade edilen raporda, dünyada her yıl yaklaşık 7,6 milyon bebeğin anne sütü alamadığı kaydedildi.Anne sütü almanın çocuğun hayatını sürdürmesi ve çocuk sağlığı için önemine vurgu yapılan raporda, dünyada emzirme oranının artırılmasıyla her yıl 5 yaş altı 820 binden fazla çocuğun hayatının kurtarılabileceğine işaret edildi.Raporda, anne sütünün yaşam kurtarma, bebekleri ve anneleri ölümcül hastalıklardan koruma, bebeğin zeka düzeyini yükseltme ve eğitimde olumlu sonuçlar getirme gibi özellikleri hatırlatılıp buna rağmen yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde bebeklerin tahminen yüzde 22’sine hiç anne sütü verilmediği vurgulandı. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki bebeklere hiç anne sütü verilmeme oranı ise yüzde 4 olarak belirtildi.Verilen örneklerde anne sütüyle besleme oranı Türkiye'de yüzde 97,7, Madagaskar'da yüzde 99 olurken, ABD'de yüzde 74, İrlanda'da ise yüzde 55'lere kadar düştüğü görüldü.Rapora göre düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerin kendi içlerindeki zenginlik farklılıkları, bir annenin çocuğunu ne kadar süre emzirmeye devam edeceğini etkiliyor. En yoksul ailelerdeki bebekler 2 yıl süreyle anne sütü alabiliyor. Bu süre en zengin ailelerde verilenden 1,5 kat daha uzun.konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anne sütü, ister zengin ister yoksul bir annenin çocuğuna, aynı zamanda kendine verebileceği en iyi armağandır. Anneler Günü’nü kutlarken dünyadaki annelere bebeklerini emzirebilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.