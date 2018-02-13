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Anne ve babadan çift maaş

Ölen anne ve baba üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Buna dul ve yetim maaşı veya ölüm aylığı da deniyor... Bazı durumlarda iki-üç maaş alma hakkı var...

13 Şubat 2018, Salı 05:06
Anne ve babadan çift maaş
Emekli hangi sigortaya (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.


ÜÇE KADAR YOLU VAR


Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.


ANNE VE BABASI DA...


Vefat eden sigortalının bakıma muhtaç anne ya da babası var ise bunlar da çocuklarından dolayı ölüm aylığından yararlanma hakkına sahip. Anne ya da baba 65 yaş üzerinde ise burada pay artışı olup olmadığına bakılmaksızın ölüm aylığı verilir. Dul aylığı alan kişi sigortalı bir işe girdiğinde eşinden kalan dul aylığı maaşının sadece yüzde 50’ sini alır.


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