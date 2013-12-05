Anne ve babalara uygulamalı 'aile eğitimi'

Her yaştan ve her kesimden insanlar için birçok projenin hayata geçirildiği Bağcılar’da toplumun temel yapı taşını oluşturan “aile birliğinin korunması “ amacıyla “Aile Eğitim Kursu” düzenleniyor. Kurslara katılan anne ve babaların evlerine misafir olan uzmanlar dersleri uygulamalı olarak da anlatıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Aile Eğitim Kursu”na ilçe sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Bağcılar Belediyesi Kadın Aile ve Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen kursa katılan kursiyerler 14 hafta süren eğitim alıyorlar. Aile Eğitim ve Çocuk Gelişimi Uzmanlarının katıldığı derslerde velilere, “çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak” amacıyla geniş müfredattan oluşan dersler veriliyor. Derslerde ayrıca anne ve baba kursiyerlere “çocuk gelişimi ve iletişiminin” bedensel, zihinsel ve sosyal yönleri de anlatılıyor.

Kursiyerlerin evlerine yapılan ziyaretlerde de çocuğun odasının olup olmadığına bakılıyor. Çocuk için evde herhangi bir kazaya karşı tedbir alınıp alınmadığına da bakan uzmanlar, onun için özel yaşam alanı yapılıp yapılmadığını da kontrol ediyorlar. Uzmanlar yaptıkları gözlemler sonrasında anne ve babalara tavsiyelerde bulunuyorlar.

“AİLENİN MUTLULUĞU TOPLUMUN HUZURUDUR”

Bireyin mutluluğunun ailenin mutluluğuna, ailenin mutluluğunun da toplumun huzuruna vesile olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuğu mutlu olmayan, yaşlısı mutlu olmayan, engellisi mutlu olmayan, kadını mutlu olmayan bir toplumda hangi değerden bahsedebiliriz? Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’mizi kadının ve ailenin daha fazla mutlu olması için inşa ettik. Merkezimizde her gün yüzlerce kadının tebessümüne, mutluluğuna şahit oluyoruz. Düzenlediğimiz “Aile Eğitim Kursu”nun aile içindeki birlik ve beraberliğin gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum.” dedi. Kurslara katılan anne ve babaların 25 kişilik sınıfta ders gördüklerini belirten Çağırıcı, şunları söyledi:

“Kursiyerlere derslerin haricinde çocuk eğitimiyle ilgili bilgilerin yer aldığı dergiler veriyoruz. Kursumuzun ikinci haftasında uzmanlarımız kursiyerlerimizin evine gidiyorlar. Onlara, ‘çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak’ anlatıyorlar. Çocukların, anne ve babalarıyla ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini açıklıyorlar ve öğütlerde bulunuyorlar. Mesela bir çocuğun üstün yetenekli olduğu fark edildiğinde anne ve babalara ne yapması gerektiği izah ediliyor. Veya çocuğun anlama zorluğu çektiği anlaşılınca uzmanlarımız aileyi rehberlik araştırma merkezlerine veya hastanelerin psikolojik danışmanlık bölümlerine yönlendiriyor.’







”SERTİFİKA SAHİBİ OLUYORLAR”

Kadın Aile ve Kültür Sanat Merkezi’nde (0-3), (3-6) (7-11), (12-18) yaş aralığında çocuk sahibi olan ailelere kurslar veriliyor. Kursu başarıyla tamamlayan ailelere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Çocuk Gelişimi” sertifikası veriliyor. Bu sertifikaya sahip olan kursiyerler kreşlerde veya bakım merkezlerinde yardımcı personel olarak çalışabilecekler. Teorik ve pratik eğitimin verildiği kursun sekiz saati de ev ziyaretleri olarak gerçekleştiriliyor. Kurs, Cumartesi günü 16.00 ile 19.00 saatleri arasında veriliyor.

Her yaştan ve her kesimden insanlar için birçok projenin hayata geçirildiği Bağcılar’da toplumun temel yapı taşını oluşturan “aile birliğinin korunması “ amacıyla “Aile Eğitim Kursu” düzenleniyor. Kurslara katılan anne ve babaların evlerine misafir olan uzmanlar dersleri uygulamalı olarak da anlatıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Aile Eğitim Kursu”na ilçe sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Bağcılar Belediyesi Kadın Aile ve Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen kursa katılan kursiyerler 14 hafta süren eğitim alıyorlar. Aile Eğitim ve Çocuk Gelişimi Uzmanlarının katıldığı derslerde velilere, “çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak” amacıyla geniş müfredattan oluşan dersler veriliyor. Derslerde ayrıca anne ve baba kursiyerlere “çocuk gelişimi ve iletişiminin” bedensel, zihinsel ve sosyal yönleri de anlatılıyor.

Kursiyerlerin evlerine yapılan ziyaretlerde de çocuğun odasının olup olmadığına bakılıyor. Çocuk için evde herhangi bir kazaya karşı tedbir alınıp alınmadığına da bakan uzmanlar, onun için özel yaşam alanı yapılıp yapılmadığını da kontrol ediyorlar. Uzmanlar yaptıkları gözlemler sonrasında anne ve babalara tavsiyelerde bulunuyorlar.









“AİLENİN MUTLULUĞU TOPLUMUN HUZURUDUR”

Bireyin mutluluğunun ailenin mutluluğuna, ailenin mutluluğunun da toplumun huzuruna vesile olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuğu mutlu olmayan, yaşlısı mutlu olmayan, engellisi mutlu olmayan, kadını mutlu olmayan bir toplumda hangi değerden bahsedebiliriz? Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’mizi kadının ve ailenin daha fazla mutlu olması için inşa ettik. Merkezimizde her gün yüzlerce kadının tebessümüne, mutluluğuna şahit oluyoruz. Düzenlediğimiz “Aile Eğitim Kursu”nun aile içindeki birlik ve beraberliğin gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum.” dedi. Kurslara katılan anne ve babaların 25 kişilik sınıfta ders gördüklerini belirten Çağırıcı, şunları söyledi:

“Kursiyerlere derslerin haricinde çocuk eğitimiyle ilgili bilgilerin yer aldığı dergiler veriyoruz. Kursumuzun ikinci haftasında uzmanlarımız kursiyerlerimizin evine gidiyorlar. Onlara, ‘çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini uygulamalı olarak’ anlatıyorlar. Çocukların, anne ve babalarıyla ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini açıklıyorlar ve öğütlerde bulunuyorlar. Mesela bir çocuğun üstün yetenekli olduğu fark edildiğinde anne ve babalara ne yapması gerektiği izah ediliyor. Veya çocuğun anlama zorluğu çektiği anlaşılınca uzmanlarımız aileyi rehberlik araştırma merkezlerine veya hastanelerin psikolojik danışmanlık bölümlerine yönlendiriyor.’

”SERTİFİKA SAHİBİ OLUYORLAR”

Kadın Aile ve Kültür Sanat Merkezi’nde (0-3), (3-6) (7-11), (12-18) yaş aralığında çocuk sahibi olan ailelere kurslar veriliyor. Kursu başarıyla tamamlayan ailelere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Çocuk Gelişimi” sertifikası veriliyor. Bu sertifikaya sahip olan kursiyerler kreşlerde veya bakım merkezlerinde yardımcı personel olarak çalışabilecekler. Teorik ve pratik eğitimin verildiği kursun sekiz saati de ev ziyaretleri olarak gerçekleştiriliyor. Kurs, Cumartesi günü 16.00 ile 19.00 saatleri arasında veriliyor.