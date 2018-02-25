Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Narlıdere ilçesinde şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çopur'u (70) bıçaklayarak öldürdü.
 

Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Saat 11 sularında Huzur Mahallesi bu haberle sarsıldı. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Deniz Çopur ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı Tuna Çopur arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
 

ANNE VE BABA KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU


Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahsin ve Tuna çifti yere yığılırken, kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Tahsin ve Tuna çiftinin öldüğü saptandı.



Deniz Çopur, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çopur çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada Çopur ailesinin Ankara'da yaşadıkları ve İzmir'deki evlerine ara sıra geldikleri ifade edildi.



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