Anne ve babasını öldüren zanlı güvenlik kamerasında 

HASTANEDE YAKALANDI



OLAYIN GEÇMİŞİ

Kartal'da evlat dehşeti

Gizem Yetil

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün Emrah Öztürk (28) iddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.Apartmanın güvenlik kameraları tarafından, Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin cinayet zanlısı oğulları Emrah Öztürk'ün olay günü 18.40 sıralarında eve geldiği, 23.23'te de binadan çıktığı görüntülendi.Bülent ve Hatice çiftinin cinayet zanlısı oğulları Emrah, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.Gittiği Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.- Olay, dün akşam Kartal'da bulunan bir sitenin 10. katında bulunan dairede meydana geldi.- Akşam saatlerinde evden gelen seslerin ardından gün boyu aileden haber alamayan komşuları şüphelenerek durumu polise bildirdi.- Eve giren polis ekipleri, Hatice Öztürk'ü giriş kapısında, baba Bülent'i ise salonda sırt üstü kanlar içinde buldu.