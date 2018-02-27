Anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde tartıştığı anne ve babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

27 Şubat 2018, Salı 11:46
Anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı
Huzur Mahallesi Mandaliklik Sokak'taki bir sitede tartıştığı babası Tahsin ve annesi Tuna Ç'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Deniz Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Narlıdere ilçesindeki bir sitede 25 Şubat'ta Deniz Ç. (45), tartıştığı babası emekli öğretmen Tahsin (82) ve annesi emekli bankacı Tuna Ç'yi (70) bıçakla öldürmüştü. Ailenin Ankara'da yaşadığı, ara sıra İzmir'e geldikleri ve işsiz Deniz Ç'nin şizofren hastası olduğu, Ankara'da tedavi gördüğü belirtilmişti.

AA


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