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Anne ve bebek ürünleri sektörü büyüyor

Son yıllarda hızla gelişen anne ve bebek ürünleri sektörü, yaklaşık 8 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de her yıl 1 milyonun üzerinde bebek dünyaya geliyor. Ebeveynlerin bilinç düzeylerinin yükselmesi ve sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte anne ve babalar çocuklarını daha sağlıklı büyütebilmeyi istiyor

Anne ve bebek ürünleri sektörü büyüyor
Son 5 yılda teknolojideki ilerlemeyle birlikte anne bebek ürünleri özelliklerinde de gelişme yaşandığına dikkat çeken Wee Baby Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu, sektördeki büyümenin devam edeceğini ifade etti: "Büyüme potansiyeli oldukça yüksek bir sektörümüz var. Türkiye’de her yıl 1,3 milyon bebek dünyaya geliyor. Buna bağlı olarak ürünlerin özellikleri de her geçen gün yenileniyor. Antikolik gaz önleyici biberonlar, naturel biberonlar, fonksiyonel elektrikli pompalar bu ürünlere örnek."

2017 yılını yüzde 25 oranında bir büyüme ile kapatan Türkiye’nin en büyük yerli üreticisi Wee Baby, tek çatı altında topladığı üretim tesisiyle yıllık 25 milyon adet olan üretim kapasitesini 50 milyon adede çıkardı. MyCey bebek ürünleri markasının yüzde 55’ini satın alarak farklı ürünlerle de anne bebeklerin ihtiyacını karşılayacak.

'YÜZDE 30'LUK BİR BÜYÜME HEDEFLİYORUZ'

Pazar lideri olarak tüketicilerin beklentilerini göz önünde bulundurarak ürün gamında yenilikler yaptıklarını ifade eden Burak Özbaşoğlu, çok yakında annelerin ve bebeklerinin ihtiyaç duydukları yeni, pratik ve trend ürünleri tüketicilerle buluşturacaklarını söyledi. "Kapasitemiz büyüyor. Sektördeki gelişim potansiyeline paralel olarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diyen Burak Özbaşoğlu "2018 yılında gerçekleştireceğimiz yeniliklerle birlikte yatırımlarımız devam edecek. 2018 yılında yüzde 30’luk bir büyüme hedefliyoruz" şeklinde konuştu.


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