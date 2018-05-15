Anne ve kızının ardından sezaryenle alınan bebek de öldü

Anne ve kızının ardından sezaryenle alınan bebek de öldü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren ve hastanede 5 aylık hamile olduğu belirlenen Lütfiye Kanadıkırık'ın ameliyatla alınan bebeği de yaşam mücadelesi kaybetti