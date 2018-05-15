Anne ve kızının ardından sezaryenle alınan bebek de öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren ve hastanede 5 aylık hamile olduğu belirlenen Lütfiye Kanadıkırık'ın ameliyatla alınan bebeği de yaşam mücadelesi kaybetti
Özel bir hastanede yoğum bakım ünitesinde tedavi gören erkek bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.
OLAY
Onikişubat'ta 13 Mayıs'ta S.G. kullandığı otomobille Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Kanadıkırık (31) ve kızı Hatice Sinem'e (5) çarparak kaçmıştı.
Kazada ağır yaralanan anne ile kızı, kaldırıldıkları özel hastanedeki müdahalenin ardından sevk edildikleri üniversite hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Hastanede 5 aylık hamile olduğu belirlenen Kanadıkırık'ın bebeği sezaryenle alınmıştı.
Sürücü daha sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.