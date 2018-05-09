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Anneler Günü hediye alnernatifleri

Bioderma, güzelliğine ve cilt bakımına düşün anneler için kendilerini sadece bir gün değil, düzenli bakımla her gün özel hissetmelerini sağlayacak hediye alternatifleri sunuyor

09 Mayıs 2018, Çarşamba 14:06
Anneler Günü hediye alnernatifleri
Bütün dünyada milyonlarca kadının, make-up artistlerin, hatta ünlü modellerin ve Hollywood yıldızlarının dâhil favori cilt temizleyicisi olan Bioderma Sensibio H 2 O Misel Su içeriğindeki cildin doğal yapısına uygun misel tanecikler ile cildi nazikçe temizliyor. Sensibio H 2 O misel su; eşsiz temizleme ve makyaj çıkarma gücü ile suya dayanıklı makyaj dâhil tüm makyajı, kiri ve yağı cilde zarar vermeden temizliyor ve cildi derinlemesine arındırıyor.

Cildine özen gösteren bakım tutkunu annelere, Hassas, karma ve yağlı ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tipleri için uygun olan yüksek koruma faktörlü güneş kremi Photoderm Max Aquafluid SPF 50+, Hücresel Bioprotection özelliği ile %99.8 DNA koruması sağlıyor.

Sensibio H2O 500 ml – 94,50 TL
Photoderm Max Aquafluid SPF 50+  40 ml – 84,50


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