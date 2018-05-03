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Anneler Günü hediye önerisi

Gratis, Anneler Günü’nde en çok alınan hediyenin parfüm olmasından dolayı yeni bir seriyi bu özel gün için satışa sundu

03 Mayıs 2018, Perşembe 15:04
Anneler Günü hediye önerisi
Anneler Günü için hediye arayışında olanlar, değişik parfüm kullanmayı ya da yeni kokuları keşfetmeyi seven anneler için Fransa’dan ithal edilen ve yalnızca Gratis’lerde satışa sunulan Puccini markasının Donna Paris serisini hediye alternatifi olarak değerlendirebilecekler.

Puccini markasının Donna Paris serisi iki ayrı kokudan oluşuyor. Black Edition ve Nude Edition olmak üzere iki ayrı koku seçeneği olan seri her yaşa hitap ediyor. Meyveli ve çiçek notaları ile parfümün ferahlığını hissettiren seride ayrıca vanilya ve amber bulunması da parfümün çekiciliğini artırıyor.

Puccini Donna Paris serisinde bulunan her iki parfümün de satış fiyatı ise 99,90 TL.


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