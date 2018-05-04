Anneler Günü için 35 ülkeye 42 milyon dal kesme çiçek



RUSYA'YA ÇİÇEK GİTMİYOR



KİŞİ BAŞI ÇİÇEK TÜKETİMİ DÜŞÜK



ANNELER GÜNÜ İÇİN 42 MİLYON DAL ÇİÇEK

Can Hakman

'nin (OAİB), nisan ayındaki genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu, sektörün hedefleri, sorunları ve 13 Mayıs'ta kutlanacak'ne ilişkin hem dış hem iç pazara yönelik rakamları değerlendirdi. OAİB'in yeni başkanı seçilen İsmail Yılmaz, geçen yıl 85 milyon dolar olan süs bitkileri ve kesme çiçek sektörünün ihracat rakamını bu yıl 125 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Süs bitkileri ihracatının bu yıl büyük artış gösterdiğini belirten Yılmaz, dört aylık dönemde Türkiye süs bitkileri ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış göstererek 54 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Yılmaz, bu dönemde ihracattaki en önemli pazarların Özbekistan, Hollanda, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, Irak ve Türkmenistan olduğunu dile getirdi.Uçak krizi sonrasında kesme çiçek ihracatı durdurulan Rusya'ya geçen sene yasak kaldırılmış olmasına rağmen çiçek gönderemediklerini belirten OAİB Başkanı Yılmaz, bunun nedeninin Rusya'nın uyguladığı çok yüksek gümrük maliyetleri olduğunu söyledi. Türkiye'nin süs bitkileri ve kesme çiçek ihracatını artırması için bu konudaki en önemli üretim merkezi Antalya'da çok uygun hazine arazileri olduğunu da belirten Yılmaz, bu arazilerin sektöre kazandırılması gerektiğini vurguladı.Sektör olarak çiçeğe uygulanan yüzde 18 KDV'nin düşürülmesini istediklerini anlatan Yılmaz, karanfil dışında krizantem üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak, rakip ülkelerde dünya pazarındaki rekabet gücü için enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'de kişi başı çiçek tüketiminin çok düşük olduğuna değinen Yılmaz, Avrupa ülkelerinde kişi başı çiçek tüketimi yıllık 20-50 Euro arasında değişirken, Türkiye'de 2 Euro civarında olduğunu kaydetti.13 Mayıs günü kutlanacak Anneler Günü için sektörün 35 ülkeye, 42 milyon dal çiçek ihraç ettiğini belirten Yılmaz, Türk çiçeklerinin başta Hollanda olmak üzere Almanya, Özbekistan ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep gördüğünü anlatı. Anneler Günü'nde en çok tercih edilen türlerin karanfil ağırlıklı olmak üzere gerbera, ranunculus ve diğer türler olduğunu belirten Yılmaz, Anneler Günü ihracatından elde edilen gelirin ise 6 milyon 657 milyon dolar olduğunu söyledi. Yılmaz, Anneler Günü için iç pazarda da ihracat rakamlarına yakın oranda çiçek satışı gerçekleştiğini sözlerine ekledi.