Anneler günü mesajları: En Güzel Anneler Günü mesajları

Bugün hayatta en değer verdiğimiz insanların özel günü... Çocuklar bugün annelerine en değerli hediyeleri almak için seferber olmuş durumda... Öte yandan en güzel Anneler Günü mesajı atarak, bu kıymetli insanlara sürpriz yapmak istiyorlar.





EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI





Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece “insanlığı kaybetmeme” inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun.





Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem...









Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.





Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.





Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!





İnsan sevinince annesine koşar, korkunca anne diye yardım ister, sevgiyi ilk anneden öğrenir. Ben de sevgiyi hayatı önde senden öğrendim anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.





Canım anneciğim, sen ki benim için nice uykusuz geceleri katlandı, sınavlara girerken endişelendin dualar okudun, her zor anımda yanındaydın. Sana olan sevgim ve borcum asla tükenmez. Anneler günün kutlu olsun.





Bir toplumu yücelten anneler ve yetiştirdikleri çocuklardır. Annelerimizin hakkını teslim edelim, fedakarlıklarını karşılıksız bırakmayalım. Anneler günü kutlu olsun.





Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam.





Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.





Yok elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.





ANNELER GÜNÜ MESAJLARI





Hediye seçiminde önemli olan annenizin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve nerede en çok zaman geçirdiğidir. Örneğin anneniz mutfakta daha çok vakit geçiriyorsa ona özel bir hediye ile başlayabilirsiniz.





-Anneler Günü’ne onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi çikolatalı çiçektir. Bu çiçek ile hem mutlu edebilir ve daha sonrasında beraber yiyebilirsiniz.





-Ailenizin ne kadar mutlu bir tablo olduğunu gösterebilmek adına bir fotoğraf albümü de alabilirsiniz.





-Onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi de yüzük olabilir. Ona bütçenize göre güzel bir yüzük de hediye edebilirsiniz.





-Annenizin teknoloji ile arası iyi ve cep telefonu eskiyse ona bir telefon dahi hediye edebilirsiniz.





-Ayakkabılar kadınların vazgeçilmezi olarak bilinir. Ona ihtiyacı doğrultusunda çok şık bir ayakkabı bile hediye edebilirsiniz.





-Kitap ise kimileri için tamamen mutluluk kaynağıdır. Kitap okuyarak başka ufuklara açılmak bazıları için mükemmel bir haz kaynağıdır. Ona beğendiği tarzda bir kitap hediye ederek de çok mutlu edebilirsiniz.





-Çanta veya parfüm setlerini de hediye edebileceğiniz listeye ekleyebilirsiniz.



