Anneler Günü'nde annenize bir güzellik yapın!
İçeriğinde yüzde 35 oranında termal su ile bulunan yeni yüz maskesiyle 13 Mayıs Anneler Günü'nde annenize bir güzellik yapın
HASSAS CİLTLER İÇİN ÜRETİLDİ
Antik çağlardan beri cilt hastalıklarında tedaviye destek sağlaması için kullanılan peloid, doğal jeolojik ve biyolojik olaylar sonrasında tabiatta kendiliğinden oluşur. İçinde organik ve inorganik besleyici maddeler barındırır. Termalife bu özel karışımı daha da özel hale getirmek için termal su ile birleştirdi.
İçeriğinde yüzde 35 oranında termal su ile bulunan Termalife peloid yüz maskesi hassas, yağlı, problemli ve kuru ciltlere özel olarak üretildi.