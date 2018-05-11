Anneler Günü'nde annenize bir güzellik yapın!

HASSAS CİLTLER İÇİN ÜRETİLDİ

Adem Özdoğan

Bu yıl annenize bir güzellik yapın. İçeriğindeki doğal peloid ve termal su ile cildi temizleyen, gözenekleri küçülten organik maske humik asit ve fulvik asit ile cildin nemlenmesini ve onarılmasını sağlıyor. Bu maske ile anneniz yıllara meydan okurken, hep fotoğraflardaki gibi pırıl pırıl cildiyle size gülümsemeye devam edecek.Antik çağlardan beri cilt hastalıklarında tedaviye destek sağlaması için kullanılan peloid, doğal jeolojik ve biyolojik olaylar sonrasında tabiatta kendiliğinden oluşur. İçinde organik ve inorganik besleyici maddeler barındırır. Termalife bu özel karışımı daha da özel hale getirmek için termal su ile birleştirdi. İçeriğinde yüzde 35 oranında termal su ile bulunan Termalife peloid yüz maskesi hassas, yağlı, problemli ve kuru ciltlere özel olarak üretildi.