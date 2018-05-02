Anneler Günü'ne özel

Elif Bayram

Penti, 10-13 Mayıs tarihleri arasında premier çoraplarda 3 al 2 öde kampanyası ile birlikte diğer tüm kategorilerinde geçerli anneler gününe özeldiyen herkesesunuyor.Premier serisi ile pürüzsüz bacaklara, ipeksi dokunuşa imzasını atan Penti, aynı zamanda şeffaf burun özelliği ile de yazlık ayakkabılarla uyumlu sağlayan, parfümlü yapısı, mat görüntüsü, yok gibi hissettiren dokusu ile yaza merhaba diyor.Penti, uyum içerisinde olmak isteyen anneler ve kızlarını da unutmuyor.Birbirinden eğlenceli desenleri, yumuşacık kumaşları ile hem çocuk hem yetişkin koleksiyonunda yer alan tasarımlar ile annenizi ve sizi unutmuyor.