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Anneler Günü'ne özel

Penti’den Anneler Günü’ne Özel Kampanya #benseninleozelim
 
 

02 Mayıs 2018, Çarşamba 14:55
Anneler Günü'ne özel
Penti, 10-13 Mayıs tarihleri arasında premier çoraplarda 3 al 2 öde kampanyası ile birlikte diğer tüm kategorilerinde geçerli anneler gününe özel #benseninleozelim diyen herkese %30 indirim sunuyor.
 
Premier serisi ile pürüzsüz bacaklara, ipeksi dokunuşa imzasını atan Penti, aynı zamanda şeffaf burun özelliği ile de yazlık ayakkabılarla uyumlu sağlayan, parfümlü yapısı, mat görüntüsü, yok gibi hissettiren dokusu ile yaza merhaba diyor.
 
Penti, uyum içerisinde olmak isteyen anneler ve kızlarını da unutmuyor.
Birbirinden eğlenceli desenleri, yumuşacık kumaşları ile hem çocuk hem yetişkin koleksiyonunda yer alan tasarımlar ile annenizi ve sizi unutmuyor.
 


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