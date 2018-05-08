Anneler Günü’ne özel parfüm seçenekleri

Elif Bayram

Sadece Sephora’larda satışa sunulan Tiffany&Co’nun yeni parfümü Signature herkesin aklını başından almaya geliyor. Işıltılı çiçeksi misk, parfümün üst notası olan yeşil mandalina ile harmanlanarak, ciltte büyüleyici ve baştan çıkarıcı bir etki bırakıyor.Orta notalarının cezp edici kokusu olan iris çiçeği notalarının yumuşaklığıyla dengeleniyor ve ortaya akıllardan çıkmayacak bir koku çıkıyor. Huzur veren misk ile bezenmiş paçuli notaları, bütün görünümlere bitirici dokunuşlar yapacak bir koku taşıyor.Tiffany&Co’nun yeni parfümü olan Signature Anneler gününe özel fiyatıyla Sephora mağazalarında kozmetik tutkunlarını bekliyor.İtalyancada ‘Seviyorum’ anlamına gelen Salvatore Ferragamo’nun yeni parfümü ‘Amo Ferragamo’ ile kadınlar aşka gelecek!Frenküzümü, Biberiye ve İtalyan Bitteri notalarının domine ettiği parfüm, Yasmin’in ışıltılı Mate ağacı yaprağıyla harmanlanarak mükemmel dengeyi yakalıyor. Odunsu bir tatlılıkla son notalara geçen Amo Ferragamo sizi duygusal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.Sadece Sephora’larda satışa sunulan Amo Ferragamo ile annenize olan sevginizi dile getirmenin tam zamanı!Sadece Sephora’larda satışa sunulan ve orijinali kadar büyüleyici bir kokuya sahip olan Jimmy Choo Illicit Flower, kadınların vazgeçilmezi oluyor.Çekici kayısı ve keskin mandalina kokusu, orijinal gül kokusuna yeni bir boyut getiriyor. Kadınsı süsen çiçeği kokusu, yasemin, greyfurt çiçeği gibi çiçeksi notalarla birleşiyor. Bu canlı, parıltılı parfüm, ciltte büyüleyici ve baştan çıkarıcı bir etki bırakıyor.Sandal ağacı ve misk, turunç notalarının yumuşaklığıyla dengeleniyor ve ortaya akıllardan çıkmayacak bir koku çıkıyor. Kadınların son aksesuarı Illicit Flower, bütün görünümlere bitirici dokunuşu yapacak bir koku taşıyor.