Anneler Günü’ne özel seriler

Elif Bayram

Anneler Günü’ne özel pek çok ürünü seri halinde sunan Farmasi, Dr. C.Tuna Age Reversist serisi ile annelerimize gençlik iksiri hediye ediyor. Bakımlı annelerin vazgeçilmezi Glamorous parfüm, vücut losyonu ve roll-on serisi ise Anneler Günü’ne özel fırsatlarla sunuluyor. Farmasi Optimal Style Maskara ile de annelerimizin güzelliği Farmasi sürprizleriyle taçlanıyor.Bitki özlü güçlendiriciler sayesinde ince çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltan Dr. C.Tuna Age Reversist serisi, cildin daha sıkı hale gelmesine, şekillenmesine, daha genç ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Annelerimize verilecek değerli hediyeler arasında yerini alan serisinde bulunankırışıklıkları doldurup kolajen sentezini yüzde 67 oranında arttırıyor. Seride bulunan bir diğer ürün olan, görünür çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olup kullanıldıktan 6 saat sonra yüzde 36 nem artışı sağlıyor. Yüksek aktif içeriklide gözenekleri temizleyerek pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Cilt bariyerini güçlendirerek cildinize kadifemsi ve pürüzsüz bir his kazandıran yaşlanma karşıtıise cildin nem dengesini koruyor. Age Reversist Serisi’nin en son üyesiise gözaltı torbalarının, ince çizgi görünümünün ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı oluyor. Seride bulunan beş ürün bağımsız laboratuvar tarafından test edilip onaylanmıştır.Tutkulu kadınların kokusu Farmasi Glamorous, Anneler Günü’nde en etkili hediye oluyor. Bergamot, Portakal Çiçeği, Elma, Müge Çiçeği ve Gül ile harmanlanan Glamorous kadın parfümü, göz kamaştıran annelerin vazgeçilmez kokusu oluyor. Dip notalarında bulunan Misk, Vanilya ve Sandal Ağacı etkileriyle gelen parfümle aynı seriyi paylaşan vücut losyonu ise içeriğindeki Gliserin ve E vitamini sayesinde cildiniz için ideal bir nemlendirici oluyor. Eşsiz kokusu ile tüm vücudunuzu saran sette bulunan Glamorous Roll-On Deodorant’ta ise ter kokusuna neden olan bakterilerin oluşumunu engelleyerek 24 saate kadar ferah ve etkili bir koruma kazandırıyor.Hacimli ve kıvrık kirpikleri bir arada sunan, Anneler Günü’nde annesine güzellik hediye etmek isteyenlerin alternatifleri arasında bulunuyor. Anneler Günü’ne özel Mayıs ayı boyunca Farmasi Optimal Style Maskarayı tercih edenler için ise Farmasi’ninhediye sürprizi geliyor.