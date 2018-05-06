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Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler Günü hediyeleri

Hakları asla ödenmeyecek olan ve bizim için her türlü fedakarlığı gözlerini bile kırpmadan yapmaya razı olan annelerimiz için büyük gün yaklaştı. Anneler Günü için çok kısa bir süre kaldı. Peki Anneler günü ne zaman?
 

Anneler Günü ne zaman? En güzel Anneler Günü hediyeleri
Anneler Günü'ne 2 haftadan az bir süre kaldı. Bu günü heyecanla bekleyen evlatlar, "Anneler Günü ne zaman?" diye aratmaya başlarken hangi hediyeler alınmalı konusunda da bir fikir sahibi olmaya çalışıyorlar. Peki Anneler Günü bu sene hangi tarihe denk geliyor?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Ülkemizde Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 13 Masyı Pazar gününe denk geliyor. 

HANGİ HEDİYELER ALINMALI

1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü’nün kutlamalarının kapsamı ülkelere göre büyük ölçüde değişir. Bazı kaynaklara göre, Anneler Günü kutlamaları, eski Yunan uygarlığında, tanrıların annesi olan Rhea'yu onurlandırmak için bahar kutlamalarına dayanmaktadır. Anneler Günü'nün günümüz kökenleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneği kurmak için önemli olan iki kadına - Julia Ward Howe ve Anna Jarvis'e atfedilebilir. 1870 yılında Julia Ward Howe, Anneler Günü'nü her yıl kutlamak için çağrıda bulundu. Diğer kaynaklar, Juliet Calhoun Blakely'in 1800'lerin sonunda, Albion, Michigan'da Anneler Günü'nü başlattığını söylüyor.

Amerika’da tatil ilan edilen bu özel güne, diğer ülkeler ve kültürler tarafından kabul edildiğinde (dini, tarihi ya da efsane) farklı anlamlar verildi ve farklı tarihlerde kutlanmaya başlandı. Birleşik Krallık'ta, başlangıçta dine bağlıydı, ancak kiliseye olan bağlantılarını yitirdi. Birçok kişi, Anneler Günü'nün çiçek mağazaları, kuyumcu mağazaları, hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, oteller ve mağazalar reklam kampanyaları ve bu etkinlik için özel fırsatlarla büyük ölçüde ticarileştiğine inanıyor












 


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