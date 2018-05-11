Anneler Günü ne zaman? Hediyeleri... En güzel Anneler Günü mesajları ve şiirleri
Anneler Günü 13 Mayıs günü kutlanacak? Çocuklar, annelerine en güzel hediyeleri almak için seferber olurken en güzel Anneler Günü mesajını yazabilmek için internette araştırma yapıyorlar.
EN GÜZEL 2018 YILI ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ
*Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.
*En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.
*Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.
*Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…
*Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.
*Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.
*Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.
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*Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.
*Not alma işini hala kalem ve kağıt ile yapan anneler için güzel bir not defteri seti.
*Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.
*Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.
ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI
Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!
Biricik annem. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim.
Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.
Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.
Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.
Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ
ANNE
Senin sesini
senin kokunu özledim anne
Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.
Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yüreten,
Sen değilmiydin,
Benim güzel annem.
ANNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
SAKLA BENİ ANNE
Sen ninni söylerken anne
Ak güvercinler evimize
Gelinböcekleri konuyor
Saçımın tellerine
Sen masal söylerken anne
Mor menekşeler açıyor sesinde
Yüzünden kalkan kelebekler
Yavaşça konuyor kirpiklerime
Sen ninni söylerken anne
Başucumda mı uykum
Yastığımın altında mı
Söyle girsinler gözlerime
Söyle şu kedilere anne
Miyavlamasınlar eğri büğrü
Oyuncağımı korkutmasınlar
Girmesinler düşüne
Yumuyor gözlerimi gizli bir el
Yüzünü göremiyorum anne
Sar beni sakla beni
Sıcak sevgiler içine
Tavan nere gitti anne
Nere gitti evimizin duvarları
Daya ellerini anneciğim
Kediler düşmesin üstüme
Ali YÜCE