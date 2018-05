Anneler Günü ne zaman? Hediyeleri... En güzel Anneler Günü mesajları ve şiirleri

ANNE

ANNE SEVGİSİ

SAKLA BENİ ANNE

Akın Güler

Anneler Günü bu pazar günü kutlanıyor. Şimdiden evlatlar heyecanlanmaya başladı. Şimdi bu anlamlı günü kutlamak isteyenler annelerine en güzel hediyeyi almak için araştırma yapıyorlar. Öte yandan bu güne özel en güzel mesajları annelerine okumak ya da telefon yoluyla atmak istiyorlar.*Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.*En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.*Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.*Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…*Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.*Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.*Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.Videoyu Oynat*Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.*Not alma işini hala kalem ve kağıt ile yapan anneler için güzel bir not defteri seti.*Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.*Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!Biricik annem. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim.Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.Senin sesinisenin kokunu özledim anneGözlerini özledim,Sözlerini özledim.Kokunu özledim,Benim güzel annem.Beni büyüten,Beni yaşatan.Beni yüreten,Sen değilmiydin,Benim güzel annem.Sıcağın sinmiş bana,Seni severim ana,Sensiz bana kan verenSensin bana can veren.Küçükken yudum yudum,Sütlerinle uyudum.Kulağıma ninniler,Neler söyledin neler.Beni büyüttün ana,Beni yürüttün ana,Göremeyince seniKucaklarım gölgeniSen ninni söylerken anneAk güvercinler evimizeGelinböcekleri konuyorSaçımın tellerineSen masal söylerken anneMor menekşeler açıyor sesindeYüzünden kalkan kelebeklerYavaşça konuyor kirpiklerimeSen ninni söylerken anneBaşucumda mı uykumYastığımın altında mıSöyle girsinler gözlerimeSöyle şu kedilere anneMiyavlamasınlar eğri büğrüOyuncağımı korkutmasınlarGirmesinler düşüneYumuyor gözlerimi gizli bir elYüzünü göremiyorum anneSar beni sakla beniSıcak sevgiler içineTavan nere gitti anneNere gitti evimizin duvarlarıDaya ellerini anneciğimKediler düşmesin üstümeAli YÜCE