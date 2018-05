Anneler Günü ne zaman kutlanıyor? Anneler Günü hediyeleri

Akın Güler

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Annaler Günü için geri sayım başladı. Vatandaşlar Anneler Günü'nün hangi tarihe geldiğini merak ederken bizim için her türlü fedakarlığı yapan annelerimiz için hediye önerileri de internette araştırılıyor.Ülkemizde Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 13 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.*Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.*En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.*Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.*Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…*Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.*Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.*Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.*Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.*Not alma işini hala kalem ve kağıt ile yapan anneler için güzel bir not defteri seti.*Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.*Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.Anneler Günü ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının Anneler Günü olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu gün Philadelphia'da kutlanmaya başlandı.Anneler Günü kutlamaları 1911'de hemen her ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarını Anneler Günü olarak duyurdu. Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı.