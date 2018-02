Annelerin tercihi...

Elif Bayram

Anne ve bebek sektörünün yeni ürün ve hizmet arayışı her geçen gün daha da artıyor. Kalite, markaya güven duyma ve ürünlere kolay erişim bu arayışta önemli etkenler olarak sıralanıyor. Annelerin gönül rahatlığıyla kullandığı gıdaya temas edebilen FDA onaylı hammaddelerle ürünler geliştiren Wee Baby, 2017 yılında Türkiye çapında IMS (Eczane Ölçümleme Verilerine göre) emziklerde yüzde 72, biberonlarda yüzde 64 adet payı ile annelerin en çok tercih ettiği marka oldu. Emzik askılarında yüzde 87, kaşık ve kaplarda yüzde 79 dişliklerde yüzde 64 ve göğüs pompalarında ise yüzde 50 oranında adet payı aldı.Geride bıraktığımız yıl elde ettiği bu başarıyı, ürün portföyünde yaptığı değişiklikler ve bünyesine kattığı yeni ürünlerle devam ettirecek olan Wee Baby, ürün gamı ve Ar-Ge yapılanmalarındaki değişikliklerle 2018 yılında da en çok tercih edilen marka olma yolunda ilerliyor. Annelerin taleplerine ve yeni gelişen trendlere cevap vermeye devam edecek olan Wee Baby, çok yakında annelerin ve bebeklerinin ihtiyaç duydukları yeni, pratik ve trend ürünleri tüketicileri ile buluşturmak için çalışıyor.Anneler ve bebekleri için hep daha iyisini tasarlamak ve üretmek için çalışan Wee Baby 2018 yılında da yeni ürün çalışmaları ile anne ve bebeğinin konforu ve huzurunu sağlayan ürünlere odaklanarak, onların yanında olmaya devam edecek.Wee Baby Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu, yaptığı açıklamada daha fonksiyonel ve tasarımsal yönü daha güçlü ürünlerle hem anneleri hem de bebeklerini mutlu etmek istediklerini belirterek şunları söyledi: “Büyüme potansiyeli çok yüksek bir sektöre sahibiz. Her geçen gün gelişen teknolojiyle de ürünlerin özellikleri yeniliyor. Anneler artık kendilerine güven veren, kaliteli, pratik ve ulaşılabilir ürünleri tercih ediyorlar. 2017 yılında gerek emziklerde gerekse biberonlarda elde ettiğimiz bu başarıyı 2018 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Yenilenen ürünlerimiz ve portföyümüze eklediğimiz ürünlerimizle anneler ve bebeklerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 2017 yılında tek çatı altında topladığımız üretim tesisimizle yıllık 25 milyon adet olan üretim kapasitemizi, 50 milyon adede çıkarmıştık. 2018 yılında yüzde 30’luk bir büyüme hedefliyoruz. Büyüyen bu potansiyel doğrultusunda yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz. Aynı zamanda yüzde 55’ini satın aldığımız MyCey bebek ürünleri markasının farklı ürünleriyle de anne ve bebeklerin ihtiyacını karşılamayı sürdüreceğiz”