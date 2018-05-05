Annenize çocukluğunuzun kokusunu hediye edin

Elif Bayram

Annelerimiz, hepimizi mutlakaşampuan ile “Bıcı Bıcı” yaptırmıştır. Nesillerdir keyifli banyoların eşsizşampuan kokusu şimdi… Anneler Günü’nde annenize hediye edeceğiniz “birlikte geçirdiğiniz o eşsiz ve eğlenceli anları hatırlatacak.hem annenizin cildine tazelik, ferahlık ve temizlik hissi verecek hem de çocukluğunuzun kokusu tüm gün annenizle olacak., çocukluğun kokusunu hatırlamak isteyen tüm anneler için…