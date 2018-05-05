Moda Güzellik & Bakım Anne & Çocuk Kadın Sağlığı Beslenme & Diyet Yemek Aşk & İlişkiler Ev-Dekorasyon Alışveriş Astroloji

Annenize çocukluğunuzun kokusunu hediye edin

Bazı kokular vardır ki hepimizi geçmişe götürür. Anneler Günü’nde, annenizi geçmişe götürmek, ona çocukluğunuzun kokusunu hediye etmek ister misiniz?

05 Mayıs 2018, Cumartesi 15:56
Annenize çocukluğunuzun kokusunu hediye edin
Annelerimiz, hepimizi mutlaka Dalin şampuan ile “Bıcı Bıcı” yaptırmıştır. Nesillerdir keyifli banyoların eşsiz Dalin şampuan kokusu şimdi yeni Dalin Bıcı Bıcı kolonyada… Anneler Günü’nde annenize hediye edeceğiniz “Dalin Bıcı Bıcı Kokusu Bebek Kolonyası”, birlikte geçirdiğiniz o eşsiz ve eğlenceli anları hatırlatacak.

“Dalin Bıcı Bıcı Kolonya” hem annenizin cildine tazelik, ferahlık ve temizlik hissi verecek hem de çocukluğunuzun kokusu tüm gün annenizle olacak.

“Dalin Bıcı Bıcı Kokusu Bebek Kolonyası”, çocukluğun kokusunu hatırlamak isteyen tüm anneler için…



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Enerjik annelere tropikal koleksiyon

Enerjik annelere tropikal koleksiyon
Bahar kokulu Anneler Günü

Bahar kokulu Anneler Günü
Senin tavrın senin tarzın

Senin tavrın senin tarzın

Güneş dostunuz olsun!

Güneş dostunuz olsun!
Yaza özel hareketli bukleler

Yaza özel hareketli bukleler
Anneler Günü hediye önerisi

Anneler Günü hediye önerisi
Kişisel bakımda 'organik' devri

Kişisel bakımda 'organik' devri
Sağlığınıza zarar vermeden saçlarınızı renklendirin

Sağlığınıza zarar vermeden saçlarınızı renklendirin
Cilt sağlığına önem veriyorsanız...

Cilt sağlığına önem veriyorsanız...
Anneler Günü'ne özel

Anneler Günü'ne özel

Dudaklar artık daha sağlıklı

Dudaklar artık daha sağlıklı