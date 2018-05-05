Annenize çocukluğunuzun kokusunu hediye edin

Annelerimiz, hepimizi mutlaka Dalin
şampuan ile “Bıcı Bıcı” yaptırmıştır. Nesillerdir keyifli banyoların eşsiz Dalin
şampuan kokusu şimdi yeni Dalin Bıcı Bıcı kolonyada
… Anneler Günü’nde annenize hediye edeceğiniz “Dalin Bıcı Bıcı Kokusu Bebek Kolonyası”,
birlikte geçirdiğiniz o eşsiz ve eğlenceli anları hatırlatacak.
“Dalin Bıcı Bıcı Kolonya”
hem annenizin cildine tazelik, ferahlık ve temizlik hissi verecek hem de çocukluğunuzun kokusu tüm gün annenizle olacak.
“Dalin Bıcı Bıcı Kokusu Bebek Kolonyası”
, çocukluğun kokusunu hatırlamak isteyen tüm anneler için…
Elif Bayram