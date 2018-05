Annenizi sevindirecek tasarımlar

Evinde küçük değişiklik yapacak annelere



Doğadan ilham alan aksesuarlar

Elif Bayram

Modüler çözümleri ile öne çıkan Buka, annelerin hayatına renk katan ve onları mutlu eden ürünleri bir araya getiriyor. Anneleri rahat ettirecek konforlu koltuk ve kanepe seçeneklerinin yanı sıra Buka’da yer alan birbirinden farklı ürünler; annelere sevgi, özlem, hatıra gibi birçok özel duyguyu bir arada yaşatmaya aday. Buka’nın yüzde yüz pamuklu kumaşlar kullanılarak ürettiği havlu ve bornozları rahatına düşkün anneler için güzel bir alternatif. Yüksek su emici özellikleri sayesinde rahat bir kullanım sunan ürünler, toprak tonlarının yanı sıra gülkurusu, mavi, beyaz ve gri tonlarıyla da öne çıkıyor.Buka’nın her zevke uygun yastık modelleri de evinde küçük dokunuşlar yapmak isteyen anneler için birebir. Geometrik desenlerin yanı sıra düz ve sade modellerin de öne çıktığı yastık koleksiyonu, geniş renk ve desen seçenekleriyle her eve uyum sağlayabiliyor. Koleksiyonda, geometrik ve çiçek desenli kırlentlerden, kadife kumaşlı kırlentlere kadar her zevk ve tarza uygun kırlenti bulmak mümkün.Buka mumlukları, şamdanları, bibloları ve dekoratif kaseleriyle Anneler Günü’nde annelerin kalbini çalıyor. Orta sehpaları ve masaları renklendirmek için kullanılan mumluklar evlere sıcak ve samimi bir ambiyans yaratıyor. Ahşap veya ahşabın farklı renklerle buluştuğu Buka şamdanları ise ev dekorasyonunun vazgeçilmezlerinden oluyor. Doğadan ilham alınan biblolar ve dekoratif kaseler ile Uzakdoğu’dan gelen birbirinden farklı tablolar, evinde küçük değişiklikler isteyen anneler için birebir.