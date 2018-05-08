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Annenizi sevindirecek tasarımlar

Yaşam alanlarını değiştirmeyi hedefleyen mobilya markası Buka, Anneler Günü hediyesine henüz karar veremeyenlere özgün tasarımlı ürünleriyle birçok seçenek sunuyor. Buka, havlu ve bornozlardan, yastık ve dekoratif ev aksesuarlarına kadar farklı hediye alternatifleriyle annenizi mutlu etmenizi sağlayacak

08 Mayıs 2018, Salı 15:06
Annenizi sevindirecek tasarımlar
Modüler çözümleri ile öne çıkan Buka, annelerin hayatına renk katan ve onları mutlu eden ürünleri bir araya getiriyor. Anneleri rahat ettirecek konforlu koltuk ve kanepe seçeneklerinin yanı sıra Buka’da yer alan birbirinden farklı ürünler; annelere sevgi, özlem, hatıra gibi birçok özel duyguyu bir arada yaşatmaya aday. Buka’nın yüzde yüz pamuklu kumaşlar kullanılarak ürettiği havlu ve bornozları rahatına düşkün anneler için güzel bir alternatif. Yüksek su emici özellikleri sayesinde rahat bir kullanım sunan ürünler, toprak tonlarının yanı sıra gülkurusu, mavi, beyaz ve gri tonlarıyla da öne çıkıyor.

Evinde küçük değişiklik yapacak annelere


Buka’nın her zevke uygun yastık modelleri de evinde küçük dokunuşlar yapmak isteyen anneler için birebir. Geometrik desenlerin yanı sıra düz ve sade modellerin de öne çıktığı yastık koleksiyonu, geniş renk ve desen seçenekleriyle her eve uyum sağlayabiliyor. Koleksiyonda, geometrik ve çiçek desenli kırlentlerden, kadife kumaşlı kırlentlere kadar her zevk ve tarza uygun kırlenti bulmak mümkün.


Doğadan ilham alan aksesuarlar


Buka mumlukları, şamdanları, bibloları ve dekoratif kaseleriyle Anneler Günü’nde annelerin kalbini çalıyor. Orta sehpaları ve masaları renklendirmek için kullanılan mumluklar evlere sıcak ve samimi bir ambiyans yaratıyor. Ahşap veya ahşabın farklı renklerle buluştuğu Buka şamdanları ise ev dekorasyonunun vazgeçilmezlerinden oluyor. Doğadan ilham alınan biblolar ve dekoratif kaseler ile Uzakdoğu’dan gelen birbirinden farklı tablolar, evinde küçük değişiklikler isteyen anneler için birebir.


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