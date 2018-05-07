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Annenizin cildi zamana dur desin

Gün içinde bakıma zaman ayıramayan anneler için, kırışıklıkla geceleri savaşan Eau Thermale Avène Physiolift Baume Nuit Anti-Aging Gece Bakım Balsamı; gece boyunca, anneniz uykudayken kırışıklıkların içine eklenerek, “yama etkisi” ile derin çizgileri pürüzsüzleştirir, cildi sıkılaştırır, cilt tonunu düzenleyerek aydınlık bir görüntü verir. Ayrıca annenizin olgun cildinin ihtiyaç duyduğu nemi, yumuşaklığı ve ışıltıyı kazanmasına yardımcı olur

07 Mayıs 2018, Pazartesi 13:23
Annenizin cildi zamana dur desin
Anneler gününün yaklaştığı şu günlerde, annenize yıllar ile oluşan çizgilerin hafifletilmesini ve cilt sıkılığını sağlayan gece kremi Eau Thermale Avène Physiolift Baume Nuit ile gençliklerini hediye edin.
  
Eau Thermale Avène Physiolift Baume Nuit Anti-Aging Gece Bakım Balsamı, içeriğindeki Ascofilline ile cildin doğal mekanizmasını güçlendirerek, cildin  sıkılaşmasını ve zamana karşı durmasını sağlar. Avène Termal Su açısından zengin
olduğundan, en hassas ciltler bile kullanabilir. Gece boyunca derin çizgileri pürüzsüzleştirir, cildi sıkılaştırır, cilt tonunu düzenleyerek aydınlık verir. Eau Thermale  Avène Physiolift Baume Nuit, yüz ve boyun bölgesini şekillendirmeye yardımcıdır. Anneniz uyurken, kırışıklıkların içine eklenerek, “yama etkisi” yapar.
 
Anneniz her gece olağan cilt temizliğini yapıp cildini kuruladıktan sonra, alın, yanaklar, çene, boyun ve dekoltesine hafifçe bastırarak yapılan bir masaj ile uygulayabilir.
 
Avène Physiolift Baume Nuit Eczane Satış Fiyatı:30 ml 139TL


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