Annenizin cildi zamana dur desin

Elif Bayram

Anneler gününün yaklaştığı şu günlerde, annenize yıllar ile oluşan çizgilerin hafifletilmesini ve cilt sıkılığını sağlayan gece kremi Eau Thermale Avène Physiolift Baume Nuit ile gençliklerini hediye edin.Eau Thermale Avène Physiolift Baume Nuit Anti-Aging Gece Bakım Balsamı, içeriğindeki Ascofilline ile cildin doğal mekanizmasını güçlendirerek, cildin sıkılaşmasını ve zamana karşı durmasını sağlar. Avène Termal Su açısından zenginolduğundan, en hassas ciltler bile kullanabilir. Gece boyunca derin çizgileri pürüzsüzleştirir, cildi sıkılaştırır, cilt tonunu düzenleyerek aydınlık verir. Eau Thermale Avène Physiolift Baume Nuit, yüz ve boyun bölgesini şekillendirmeye yardımcıdır. Anneniz uyurken, kırışıklıkların içine eklenerek, “yama etkisi” yapar.Anneniz her gece olağan cilt temizliğini yapıp cildini kuruladıktan sonra, alın, yanaklar, çene, boyun ve dekoltesine hafifçe bastırarak yapılan bir masaj ile uygulayabilir.Avène Physiolift Baume Nuit Eczane Satış Fiyatı:30 ml 139TL