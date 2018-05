Annenizin güzelliğine ihtişam katacak hediye seçenekleri

Elif Bayram

Bu yazın vazgeçilmez makyaj trendi arasında yer alan highlighter’lar ile annesinin ışıltısına ışıltı katmak isteyenler için Max Factor Miracle Dou Glow en iyi alternatif. Yeni Max Factor Miracle Glow Duo highlighter mükemmel formu ile kadınların ihtiyacı olan doğal parlaklık ve kusursuz cilt görünümünü bir arada sunuyor. Highlighter ve kusursuzlaştırıcı şeklinde tasarlanan özelliği ile Yeni Max Factor Miracle Glow Duo parlaklığın doğallığı ve yoğunluğu arasındaki tercihi size bırakıyor.Annenizin var olan güzelliğini daha da belirginleştirmesi için ona küçük bir hediye vermeye ne dersiniz? Bunun için Max Factor Miracle Contouring tam ona göre! Yeni Miracle Contouring Paleti ile artık kontur yapmak 3’ten geriye saymak kadar kolay. Miracle Contouring paleti, yüzünüzün önemli özelliklerinizi vurgulamak istediğiniz her an kolayca uygulayabileceğiniz favori paletiniz olmaya aday. 1 palette 8 farklı renk seçeneği sunan Miracle Contouring her cilt tonuna uyum sağlıyor.Dark Magic Maskara, gözleri ile size hep ışıl ışıl bakan annenizin bakışlarına anlam katacak. Dark Magic Maskara’nın dalga hareketli fırçası sayesinde büyülü bakışlara sahip olmak çok kolay. Bu özel fırça; daha koyu ve dolgun kirpikler ile bakışlarınıza sihirli bir anlam kazandırırken, ultra hızlı uygulama avantajı da sunuyor. Fırça ucundaki ince kıllar ise son dokunuşları kolaylıkla yapmanıza yardımcı oluyor. Dark Magic Maskara’nın özel olarak tasarlanan soft ergonomik yapısı ve mükemmel tutuşu uygulama sorunlarını da ortadan kaldırıyor.Dudaklarda bu senenin trendinin parlak rujlar olduğunu biliyoruz. Annenize trendleri yakından takip ettirecek hediye seçeneği ruj da ise Max Factor Honey Lacquer olacak. Max Factor Honey Lacquer içeriğinde bulunan nemlendirici ve besleyici mineral yağı, parlaklık arttırıcı bileşenler ve yüksek pigmentli renk sayesinde yaz mevsiminin en göz alıcı dudaklarına sahip olmanızı sağlıyor. Honey Lacquer, birbirinden canlı 11 farklı ton seçeneği ile birbirinden farklı cilt ve makyaj tonuna uyum sağlıyor. Kusursuz parıltının yanı sıra tüm gün dudaklarınızın nemli kalması için özel olarak geliştirilen formülü dolgun bir dudak görünümü yaratıyor. Annenizin çantasında mutlaka bulundurmak isteyeceği Honey Lacquer ile dudaklarını ağırlaştırmadan göz alıcı bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.Max Factor Miracle Glow Duo Highlighter’ın indirimli satış fiyatı 29,95 TLMax Factor Miracle Contouring Palet’in indirimli satış fiyatı 49,95 TLMax Factor Dark Magic Maskara’nın indirimli satış fiyatı 26,45 TLMax Factor Honey Lacquer’ın indirimli satış fiyatı 22,45 TL